Защита Лерчек запросила ФСИН разрешить ей выезд в Китай на лечение от рака

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) обратилась во ФСИН с просьбой разрешить ей выехать в Китай. Речь идет о лечении от рака желудка четвертой стадии, сообщил адвокат Константин Третьяков в беседе с РИА Новости.

Ранее защита уже подавала в суд обращение с просьбой разрешить поездку в Китай для CAR-T-клеточной терапии, но оно осталось без рассмотрения.

Еще в 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем возобновили. В итоге суд в августе 2026 года назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

Приговор обжаловали и защита, и прокуратура. Тем не менее в ноябре Мосгорсуд признал его законным. При этом адвокат блогера заявил, что Лерчек понадобилось бы от 1 до 1,2 тысячи лет, чтобы выплатить назначенный судом штраф, учитывая ее ежемесячный доход, который составляет 344 тысячи рублей.

