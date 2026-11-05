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05 ноября, 13:05

Шоу-бизнес

Блогеру Лерчек понадобится более тысячи лет, чтобы выплатить штраф

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной – настоящее имя. – Прим. ред.) понадобилось бы от 1 до 1,2 тысячи лет, чтобы выплатить назначенный судом штраф. Об этом заявил адвокат Константин Третьяков в беседе с ТАСС после заседания в Мосгорсуде.

Защитник уточнил, что ежемесячный доход его подзащитной составляет 344 тысячи рублей. По его словам, если бы Чекалина начала выплачивать штраф за 300 лет до основания Москвы, то к настоящему времени смогла бы с ним рассчитаться.

5 ноября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы защиты и представление прокуратуры. Суд оставил назначенное блогеру наказание в силе, однако частично удовлетворил представление прокуратуры и внес изменения в приговор. Сама Чекалина не смогла присутствовать на слушании из-за экстренной госпитализации.

Также Чекалина обязана ежемесячно отмечаться по месту жительства и соблюдать установленные ограничения на его смену. Суд уточнил, что положения статьи 73 УК РФ об условном осуждении применяются только к основному наказанию.

В августе 2026 года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ей также назначили штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты. Приговор обжаловали обе стороны.

Уголовное преследование блогера началось в 2024 году. Чекалину и ее бывшего супруга Артема обвинили в создании преступного сообщества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, они перевели за границу более 250 миллионов рублей, заработанных на фитнес-марафонах. Чекалин признал вину и получил семь лет лишения свободы. Расследование в отношении Чекалиной приостанавливали из-за онкологического заболевания, но позднее возобновили.

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