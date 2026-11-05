Блогер Лерчек оказалась в больнице и пропустит заседание суда

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Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, утром 5 ноября экстренно отправили в больницу, из-за чего она не будет участвовать в заседании Мосгорсуда по пересмотру ее приговора. Об этом сообщил адвокат Константин Третьяков.

"Валерию утром экстренно отправили в больницу, у нее будет процедура до 11 часов", – сказал Третьяков в беседе с РИА Новости.

Ранее суд уже переносил пересмотр приговора Лерчек из-за состояния ее здоровья. Изначально планировалось провести заседание 17 ноября, но его решили перенести на 5 ноября.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили. В итоге суд назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Однако приговор обжаловали и защита, и прокуратура.

Сама Чекалина попросила суд разрешить ей поездку в Китай для экстренного лечения, направив соответствующее обращение по электронной почте.

