Блогер Лерчек проходит повторный курс химиотерапии в больнице

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, проходит повторный курс химиотерапии в московской городской клинической больнице № 62. Об этом она рассказала в видео, которое опубликовал отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Первый курс химиотерапии блогер уже завершила. Как рассказали РИА Новости в ее окружении, таргетную терапию в рамках лечения рака Лерчек будет проходить пожизненно.

По словам Чекалиной, в больницу ее направили по полису обязательного медицинского страхования после обследования в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина.

"Так что теперь будем лечиться тут", – добавила блогер.

Лерчек объяснила, что химиотерапия является промежуточным этапом лечения перед ожидаемым разрешением на вылет в Китай. Там она рассчитывает получить вакцину для борьбы с онкологическим заболеванием.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. О том, что состояние блогера ухудшилось, ранее рассказал Сквиччиарини: у девушки начались сильные боли в ногах, врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он заявил, что медики не понимают, что происходит с пациенткой.

По словам самой Лерчек, болезнь начала прогрессировать. Метастазы растут в надпочечниках и яичниках, а также снова появились в легких. Она рассматривает все варианты, которые могут улучшить ее самочувствие, включая CAR-T-терапию в КНР, способную убить рак навсегда. Чекалина попросила суд разрешить ей поездку в Китай для экстренного лечения, направив соответствующее обращение по электронной почте.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Речь шла о переводе за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину, его приговорили к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за онкологического заболевания, но затем расследование возобновили. Суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов, однако приговор обжаловали и защита, и прокуратура.