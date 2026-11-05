Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 16:58

Общество

Минздрав предложил разрешить врачам наблюдать пациентов с диабетом удаленно

Фото: depositphotos/imagepointfr​

Минздрав России предложил разрешить терапевтам дистанционно следить за состоянием пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, для такого наблюдения медицинские организации смогут оснащать поликлиники специальными изделиями, которые передают данные о состоянии здоровья пациентов на расстоянии. Количество устройств планируют определять с учетом числа людей, которым потребуется дистанционный контроль.

В проекте также предусмотрена возможность оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий. При этом порядок ее организации должен соответствовать приказу Минздрава от 11 апреля 2025 года № 193н.

Кроме того, ведомство предлагает установить норматив численности участковых терапевтов – один специалист на 1,7 тысячи прикрепленных взрослых пациентов. Для сельской местности предусмотрено соотношение один врач на 1,3 тысячи человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в стране рассчитан на 9 месяцев.

По его словам, такой объем удалось сформировать благодаря мерам по предотвращению дефицита лекарств, причем резервы созданы на всех этапах дистрибьюторской цепочки. Кроме того, региональные программы льготного лекарственного обеспечения привели в соответствие с перечнем ЖНВЛП.

Читайте также


медицинаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика