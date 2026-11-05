Минздрав предложил разрешить врачам наблюдать пациентов с диабетом удаленно

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Минздрав России предложил разрешить терапевтам дистанционно следить за состоянием пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, для такого наблюдения медицинские организации смогут оснащать поликлиники специальными изделиями, которые передают данные о состоянии здоровья пациентов на расстоянии. Количество устройств планируют определять с учетом числа людей, которым потребуется дистанционный контроль.

В проекте также предусмотрена возможность оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий. При этом порядок ее организации должен соответствовать приказу Минздрава от 11 апреля 2025 года № 193н.

Кроме того, ведомство предлагает установить норматив численности участковых терапевтов – один специалист на 1,7 тысячи прикрепленных взрослых пациентов. Для сельской местности предусмотрено соотношение один врач на 1,3 тысячи человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в стране рассчитан на 9 месяцев.

По его словам, такой объем удалось сформировать благодаря мерам по предотвращению дефицита лекарств, причем резервы созданы на всех этапах дистрибьюторской цепочки. Кроме того, региональные программы льготного лекарственного обеспечения привели в соответствие с перечнем ЖНВЛП.