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02 ноября, 12:52

Общество

Минздрав рассчитывает обеспечить всех россиян доступом к ядерной медицине к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К 2030 году медицинские учреждения по всей стране должны предоставить пациентам возможности для диагностики и лечения с применением ядерных технологий, сообщил заместитель главы Минздрава Евгений Камкин на конгрессе "Национальное здравоохранение – 2026".

По его словам, речь идет не только об онкологических больных, но и о людях с сердечно-сосудистыми, неврологическими и эндокринологическими заболеваниями.

Камкин добавил, что министерство уже работает над укреплением онкологических отделений и расширением возможностей федеральных клиник для развития этого направления.

За последние годы количество коек в медицинских учреждениях увеличилось на 18,5%, а число мест в радиологических отделениях – на 5,8%.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин сообщил, что в 2027 году перечень уникальных методов лечения по полису обязательного медицинского страхования планируют увеличить с 14 до 20. Решение о расширении списка приняли с учетом финансовых возможностей бюджета фонда.

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