02 ноября, 10:46Общество
Число уникальных методов лечения по ОМС увеличат до 20 в 2027 году
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В 2027 году перечень уникальных методов лечения, доступных по полису обязательного медицинского страхования, планируют расширить на 6 позиций – до 20, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин на конгрессе "Национальное здравоохранение".
В настоящее время федеральные медицинские организации применяют 14 таких методов. По словам Баланина, решение об увеличении их числа приняли с учетом оценки финансовых возможностей бюджета фонда.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий оформлять согласие на медицинское вмешательство или отказ от него через "Госключ" в мессенджере MAX. Инициативу поддержал 341 депутат.
По словам парламентария Юрия Кобзева, нововведение позволит отказаться от бумажных документов и упростит получение медицинской помощи.
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