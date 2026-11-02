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02 ноября, 10:38

Наука

Анализ древней пыльцы подтвердил существование дубравы на месте Куликовской битвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На месте Куликовской битвы в XIV веке росла ковыльная дубрава, внутри которой находилась поляна для размещения конницы. К такому выводу ученые пришли после комплексных междисциплинарных исследований, в том числе анализа древней пыльцы, рассказал заведующий музейным комплексом "Куликово поле" Олег Вронский.

Результаты исследований историк представил на круглом столе "Куликовская битва в летописных источниках: первые исконные свидетельства против мифов", прошедшем в медиагруппе "Россия сегодня".

По словам историка, пыльца сохранилась в почве на протяжении столетий и помогла восстановить растительность времен сражения. Исследования показали, что лесной массив занимал около 30 гектаров. Внутри него располагалась большая поляна.

Вронский напомнил, что, согласно преданию, в этой дубраве находился Засадный полк под командованием Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка Волынского. Его удар помог переломить ход битвы. Наличие леса, отметил профессор, согласуется с летописными описаниями: вывести конницу из открытой степи для внезапной атаки было бы значительно сложнее.

Для изучения сражения специалисты сопоставляют письменные источники с данными археологии, палеогеографии и палеобиологии. По словам Вронского, все эти сведения указывают на одну территорию – место слияния Дона и Непрядвы, где 8 сентября 1380 года произошла битва.

Археологические находки также соответствуют летописному описанию сражения. Наибольшую концентрацию военных артефактов обнаружили в районе правого фланга русских войск и левого фланга ордынцев. Историк связал это с ударом Засадного полка, после которого войско Мамая обратилось в бегство.

На сегодняшний день исследовано около 10% территории Куликова поля. Экспедиции продолжаются, а для восстановления событий ученые используют не только летописи и археологические материалы, но и договорные и духовные грамоты, отражающие конфликты того времени.

Ранее на месте Куликовской битвы, на броду реки Непрядвы, недалеко от ее слияния с Доном, нашли наконечник копья, который относится к золотоордынскому периоду (XIII–XIV веков). Эксперты отметили, что за последние 50 лет такая находка была обнаружена впервые. Специалисты добавили, что невозможно определить, к какой стороне – русской или золотоордынской – относится наконечник.

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