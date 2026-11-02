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02 ноября, 11:16

Общество

Wildberries начнет выдавать заказы на АЗС, в кофейнях и банках

Фото: 123RF.com/flowertiare

Wildberries запустила программу открытия пунктов выдачи заказов на специальных условиях для компаний, у которых есть не менее 30 филиалов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

К участию приглашают торговые сети и супермаркеты, банки, кофейни и автозаправочные станции. Для открытия ПВЗ не потребуется специальный ремонт или оформление в фирменном стиле Wildberries. Компания бесплатно предоставит вывеску и кронштейн.

Для работы с заказами достаточно смартфона или ноутбука с приложением WB "ПВЗ". При этом в помещении должны быть как минимум одна примерочная, две камеры видеонаблюдения и оборудованное место для выдачи товаров.

Посетители корпоративных пунктов смогут получать заказы, оформлять возвраты и пользоваться доставкой через сервис WB Track. Программа уже действует для компаний по всей России. В дальнейшем ее планируется распространить на другие страны, где работает компания.

Ранее Wildberries объявил о полноценном запуске сервиса Click&Collect, который позволяет покупателям забирать заказы напрямую из магазинов продавцов. Услуга станет доступна всем пользователям после завершения тестирования. Товары можно будет найти в каталоге Wildberries, а для получения выбрать торговую точку партнеров.

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