Wildberries запустил самовывоз заказов из магазинов продавцов

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Маркетплейс Wildberries объявил о полноценном запуске сервиса Click&Collect, позволяющего покупателям забирать заказы напрямую из магазинов продавцов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Все пользователи смогут воспользоваться услугой после завершения тестирования. Товары можно будет найти в каталоге Wildberries, а для получения выбрать торговую точку партнеров.

Как отметили в пресс-службе, сейчас к системе подключились уже несколько тысяч партнеров. Сервис доступен жителям России и пяти стран СНГ – Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении и Узбекистана. В дальнейшем сеть торговых точек будет расширена.

Ранее онлайн-ретейлер Ozon запустил возможность оплаты заказов наличными с помощью банкоматов Ozon Банка. Однако такой способ можно выбрать при заказе на сумму от 15 тысяч рублей. Также наличными нельзя будет оплатить цифровые и зарубежные товары.