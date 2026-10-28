VK: выручка МАХ с июля по октябрь 2026 года превысила 700 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Выручка национальной платформы МАХ с июля по октябрь 2026 года превысила 700 миллионов рублей, а число зарегистрированных пользователей достигло 140 миллионов. Эти данные VK впервые представила в рамках раскрытия показателей работы мессенджера.

В компании сообщили, что на платформе начали работать инструменты монетизации, в том числе запущены сервисы для бизнес-клиентов и расширяются рекламные возможности. За четыре месяца выручка от них превысила 700 миллионов рублей.

Ежемесячная аудитория мессенджера составила более 109 миллионов пользователей, ежедневная – 90 миллионов. Общее число каналов на платформе превысило 15 миллионов.

"В среднем пользователи отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков в сутки", – добавили в VK.

Ранее в мессенджере MAX для Android была внедрена новая функция, позволяющая пользователям делиться историями в формате фото и видео. Чтобы воспользоваться ей, необходимо обновить приложение до последней версии, доступной в RuStore. Разработчики предусмотрели гибкие настройки приватности и времени публикации, а также возможность для подписчиков оставлять комментарии и реакции.