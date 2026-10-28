Le Figaro: украинца задержали по делу о смерти племянника князя Монако

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В Монако задержали 42-летнего гражданина Украины, которого проверяют на возможную причастность к смерти двоюродного племянника князя Антуана де Масси. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру княжества.

По данным издания, мужчина живет в Монако на протяжении 30 лет. Конкретные обстоятельства, вызвавшие подозрения в его адрес, не раскрываются. Сам задержанный отверг предъявленные ему обвинения.

"Обвиняемый по статьям "Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности" и "Непреднамеренное убийство" в связи с деяниями, которые, возможно, были совершены в разное время, не пожелал отвечать на вопросы судьи", – сообщили в прокуратуре.

29-летнего де Масси обнаружили мертвым в одном из скверов княжества 25 октября. По информации Agence France-Presse, он, вероятно, скончался после падения с высоты 13 метров в районе бульвара Ларвотто. Источник Le Figaro рассказал, что ночью мужчину видели возле выхода из ночного клуба.

Ранее в Уганде задержали Мозеса Муджуризи, которого власти обвиняют в убийстве и каннибализме. По словам начальника штаба обороны страны Мухузи Кайнеругабы, с 2010 по 2025 год мужчина убил и съел 38 человек в трех районах страны.

Следователи считают, что он нападал на целые семьи, убивая людей мачете. Сейчас правоохранители проверяют старые дела об исчезновениях. Кайнеругаба заявил, что задержанного будут судить публично и казнят.

