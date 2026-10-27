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27 октября, 08:12

Происшествия

В Японии женщину обвинили в убийстве двух новорожденных сыновей

Фото: 123RF.com/diamondforce

Прокуратура японского города Фукуока 26 октября предъявила 29-летней женщине обвинения в убийстве двух новорожденных сыновей и сокрытии их тел. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал FNN Prime Online.

По версии следствия, первый ребенок родился в июне 2025 года в доме женщины в городе Окава. После родов младенца задушили, положили в полиэтиленовый пакет и выбросили в оросительный канал. Через несколько дней тело мальчика с неперерезанной пуповиной обнаружили возле водосброса.

Второй случай произошел в июле 2026 года. По данным правоохранительных органов, женщина вновь родила мальчика дома, после чего убила его и спрятала тело в шкафу. О произошедшем стало известно, когда женщина попала в больницу. Медики сообщили полиции, что пациентка недавно родила.

Ранее в Новосибирске к двум годам тюрьмы приговорили местную жительницу, которая бросила новорожденную дочь в пакете на неотапливаемой веранде. Женщина родила дома, после чего переложила младенца в пластиковый пакет и оставила в холоде, в результате девочка не выжила.

Роженица не обратилась за медпомощью и скрыла от семьи рождение дочери. Суд признал ее виновной по статье 106 УК РФ, однако вину она не признала, заявив, что считала ребенка мертворожденным.

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