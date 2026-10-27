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27 октября, 16:15

Транспорт

Минтранс Подмосковья призвал водителей заранее сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подмосковный Минтранс рекомендовал автомобилистам начать подготовку машин к зимнему периоду из-за понижения температуры на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сменить летнюю резину на зимнюю рекомендуется до наступления первого гололеда, подчеркнули в министерстве. Сделать это стоит, когда среднесуточная температура начинает опускаться до плюс 5 градусов и ниже.

Кроме того, перед холодами автовладельцам посоветовали проверить техническое состояние транспортного средства. На дорогах важно не совершать резких маневров и перестроений, не следует быстро разгоняться и экстренно тормозить, добавили в пресс-службе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупреждал, что "автомобильная зима" для москвичей наступит уже на следующей неделе. Он напомнил, что замену шин необходимо проводить своевременно, так как на холоде летние покрышки теряют свои свойства и не обеспечивают должного сцепления с дорогой. Осложняют ситуацию и осадки.

"Новости дня": столичным водителям рекомендовали подготовить автомобили к зиме заранее

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