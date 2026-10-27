Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 16:48

Экономика

ФАС организовала антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Федеральная антимонопольная служба России организовала внеплановые антикартельные проверки в отношении 9 переработчиков семян подсолнечника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Служба изучит ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника, чтобы выявить признаки антиконкурентного сговора. Проверки касаются АО "УК Эфко", ООО "Эфко-Поволжье", ООО "ЗК Эфко-Юг", ООО "Благо-Верхняя Хава", ООО "УК Благо", АО "Казанский жировой комбинат", ООО ТД "Содружество", АО "Астон" и ООО "УК Астон".

Осмотры уже прошли в девяти компаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани. В ведомстве отметили, что сотрудники ООО ТД "Содружество" неоднократно мешали проведению проверки. За воспрепятствование мероприятиям для юридических лиц предусмотрены административные штрафы до 2 миллионов рублей, напомнили в ФАС.

Ранее ФАС начала дополнительные проверки производителей сырого молока. Специалисты проверяют рентабельность на рынке молочной продукции. В некоторых случаях был выявлен факт повышения отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло вкупе с аномально высоким ростом рентабельности. ФАС посчитала это необоснованным и начала проверки против таких предприятий.

Читайте также


экономикаеда

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика