ФАС организовала антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника

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Федеральная антимонопольная служба России организовала внеплановые антикартельные проверки в отношении 9 переработчиков семян подсолнечника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Служба изучит ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника, чтобы выявить признаки антиконкурентного сговора. Проверки касаются АО "УК Эфко", ООО "Эфко-Поволжье", ООО "ЗК Эфко-Юг", ООО "Благо-Верхняя Хава", ООО "УК Благо", АО "Казанский жировой комбинат", ООО ТД "Содружество", АО "Астон" и ООО "УК Астон".

Осмотры уже прошли в девяти компаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани. В ведомстве отметили, что сотрудники ООО ТД "Содружество" неоднократно мешали проведению проверки. За воспрепятствование мероприятиям для юридических лиц предусмотрены административные штрафы до 2 миллионов рублей, напомнили в ФАС.

Ранее ФАС начала дополнительные проверки производителей сырого молока. Специалисты проверяют рентабельность на рынке молочной продукции. В некоторых случаях был выявлен факт повышения отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло вкупе с аномально высоким ростом рентабельности. ФАС посчитала это необоснованным и начала проверки против таких предприятий.

