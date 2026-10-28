Собянин сообщил об уничтожении уже 30 БПЛА, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении 20 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло 30.

На фоне атаки временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.