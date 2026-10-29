Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 121 БПЛА, летевших на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще десять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях атаки в сообщении мэра не приводится.

Ранее Собянин сообщал о 111 сбитых аппаратах. С учетом новых данных общее число уничтоженных БПЛА достигло 121.

На фоне атаки сохраняются ограничения на работу трех аэропортов московского региона. Они действуют во Внуково, Домодедово и Жуковском.