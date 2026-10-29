03:24Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 121 БПЛА, летевших на столицу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще десять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях атаки в сообщении мэра не приводится.
Ранее Собянин сообщал о 111 сбитых аппаратах. С учетом новых данных общее число уничтоженных БПЛА достигло 121.
На фоне атаки сохраняются ограничения на работу трех аэропортов московского региона. Они действуют во Внуково, Домодедово и Жуковском.