Мендель назвала коррупцию основой экономики Украины

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Коррупция на Украине достигла масштабов, при которых стала одним из ключевых элементов национальной экономики. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X, комментируя решение Италии приостановить передачу Киеву очередного пакета военной помощи.

"Коррупция стала первостепенной. Сотни миллионов, если не миллиарды, просто были украдены и разделены между чиновниками Зеленского, с деньгами, текущими до самого верха. <...> Коррупция стала основой экономики Украины сегодня", – написала Мендель.

Она также заявила, что Италия постепенно теряет интерес к дальнейшим поставкам помощи Украине. По мнению бывшего пресс-секретаря, такая реакция объяснима на фоне ситуации с коррупцией.

Мендель предупредила, что без поддержки западных стран Киев не сможет пережить зимний период и удержать линию фронта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони отложила передачу Украине очередного пакета военной помощи. Вооружения уже подготовлены к отправке, однако конкретную дату поставки пока не назначили.