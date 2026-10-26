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Украинский лидер Владимир Зеленский должен лично приехать в Москву для проведения мирных переговоров. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News выразила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

По ее словам, президенту Украины следует отказаться от максималистских требований и перестать "изображать из себя благородного актера". Мендель подчеркнула, что он должен согласиться на приемлемые компромиссы.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп призвал Зеленского посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Однако украинский лидер отклонил это предложение. По информации источников, глава киевского режима был расстроен тем, что американский лидер поднял этот вопрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин готов принять Зеленского. Он подчеркнул, что украинскому лидеру предоставят все необходимые гарантии безопасности.

