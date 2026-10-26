FT: британский миллиардер Питер де Пютрон скрывал подробности своей жизни

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Судебные споры, связанные с командой "Формулы-1" Williams и строительством дата-центра в США, вызвали интерес к бизнесу загадочного британского миллиардера Питера де Пютрона. Об этом пишет Financial Times.

Первый инвестиционный фонд де Пютрон основал в 1997 году при поддержке миллиардера Джорджа Сороса. Позднее он сосредоточился на торговле с использованием компьютерных алгоритмов. В 2001 году финансист создал Gloucester Research, позже переименованный в G-Research.

Именно G-Research стала основой состояния де Пютрона. По оценке одного из конкурентов, связанный с ней инвестиционный фонд управляет активами на сумму от 10 до 12 миллиардов долларов.

Сама G-Research не покупает и не продает ценные бумаги: ее сотрудники создают программы, которые анализируют данные и прогнозируют изменение стоимости акций. Затем прогнозы передают связанным компаниям, зарегистрированным за пределами Великобритании. Это позволяет вести значительную часть бизнеса в странах с низкими налогами.

При этом сам миллиардер тщательно скрывает подробности своей жизни. По словам собеседников журналистов, он может сообщить место встречи всего за несколько минут до ее начала и потребовать, чтобы участники не брали с собой электронные устройства. Даже некоторые давние знакомые не знают его номера телефона.

В интернете нет его фотографий. Журналисты утверждают, что на одном из публичных мероприятий миллиардер выглядел "как типичный шпион": шляпа, плащ, солнцезащитные очки, которые он носил и в помещении, и на улице.

Строгие правила действуют и в G-Research. Сотрудникам запрещено разглашать внутреннюю информацию, а после увольнения они могут столкнуться с ограничениями на работу у конкурентов. Доступ к данным разделен между подразделениями, поэтому работники зачастую не знают, чем занимаются их коллеги из других отделов. Для защиты информации компания использует специальные системы безопасности.

Де Пютрон инвестировал в компании, разрабатывающие технологии для оборонной промышленности, а также в Dorilton Capital, которой принадлежит команда "Формулы-1" Williams. Кроме того, СМИ обнаружили признаки его связей с NorthMark, которая финансирует строительство крупного дата-центра и электростанции в американском штате Южная Каролина. Стоимость проекта оценивается в 2,8 миллиарда долларов, а мощность электростанции должна составить 460 мегаватт.

Однако в итоге оба проекта оказались в центре судебных разбирательств. Против строительства дата-центра и электростанции в Южной Каролине выступили местные жители, которые обвинили застройщика в сокрытии реальных масштабов проекта.

Другой спор связан с Williams: бывшая руководительница отдела маркетинга команды Клаудия Шварц подала иск к Dorilton и лично де Пютрону. В рамках разбирательства суд разрешил запросить его показания, однако судебным представителям дважды не удалось вручить миллиардеру документы. Как отмечается в публикации, эти процессы могут вынудить финансиста раскрыть больше информации о себе и своем бизнесе.

Де Пютрон также имеет связи с британскими политическими и общественными кругами. По данным СМИ, подконтрольные ему компании пожертвовали почти 1 миллион фунтов стерлингов Консервативной партии Великобритании. Благотворительный фонд его супруги Хейли направил миллионы фунтов стерлингов организациям, которые поддерживает британская королевская семья. В 2017 году тогда еще принц Чарльз публично поблагодарил ее за помощь.

В 2016 году The Guardian писала, что связанные с миллиардером компании перечисляли сотни тысяч фунтов стерлингов консерваторам, а также финансировали аналитические центры, выступавшие за пересмотр отношений Великобритании с Евросоюзом. Одним из получателей средств был центр Open Europe, которому Gloucester Research пожертвовала почти 700 тысяч фунтов стерлингов.

Де Пютрон также является родственником бывшего британского министра Андреа Лидсом: он женат на ее сестре. По данным издания, Лидсом и ее супруг в разные годы занимали руководящие должности в компаниях финансиста. Сама политик отрицала, что пожертвования ее родственника помогли ее карьере.

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