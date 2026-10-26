Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике поставок оружия Украине

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Пентагон не менял подход к поставкам вооружений Украине через европейские страны, сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве.

Там также подтвердили, что механизм поддержки НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по предоставлению американского оружия продолжает работать в прежнем режиме. В ее рамках союзники и партнеры Альянса вносят соразмерный вклад в оплату оборонных средств и услуг, которые предоставляют США.

Заявление Пентагона последовало после слов украинского президента Владимира Зеленского о том, что министр обороны США Пит Хегсет почти месяц не утверждает поставки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее СМИ также сообщали, что США задерживают отправку Украине крупной партии уже оплаченных ракет-перехватчиков. Кроме того, в сентябре министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о передаче Киеву оставшихся запасов таких ракет.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила, что отдельные страны могут передать Украине имеющиеся боеприпасы, а затем получить новые за счет фонда военного финансирования объемом 90 миллиардов евро.

