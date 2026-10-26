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26 октября, 19:49

Наука

В Турции нашли след, оставленный домашней собакой 4 тыс лет назад

Фото: x.com/MehmetNuriErsoy

Археологи нашли на раскопках в турецкой провинции Кютахья след, оставленный домашней собакой около 4 тысяч лет назад. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, слова которого передает РИА Новости.

"Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в Бронзовом веке дома, был частью стены", – рассказал министр.

По его словам, Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в Бронзовом веке. Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года и считаются одними из важнейших в современной археологии.

Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тысяч лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры подвергся нападению и был сожжен.

Ранее в Шотландии археологи нашли англосаксонскую монету с изображением короля Этельреда Неразумного. Ее возраст составляет около тысячи лет. Специалисты обнаружили находку случайно в ходе раскопок доисторических сооружений. Участница экспедиции Элинор Грэм отметила, что монета была покрыта зеленовато-коричневым налетом.

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