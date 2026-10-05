Frontiers: ученые нашли следы возможных жертвоприношений в гробницах фараонов Египта

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Группа антропологов под руководством сотрудника университета Пердью Розалин Кэмпбэлл обнаружила следы возможных человеческих жертвоприношений в захоронениях времен Первой династии Древнего Египта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на опубликованное в журнале Frontiers in Environmental Archaeology исследование.

Ученые повторно изучили останки людей, похороненных рядом с фараонами в некрополях Абидос и Умм-эль-Кааб. Речь идет о царедворцах, сановниках и ремесленниках, захоронения которых в начале XX века исследовал британский археолог Уильям Петри.

Всего специалисты исследовали черепа 46 древних египтян. У 39% из них обнаружили характерные трещины, которые могли быть оставлены ударами тупым плоским предметом по голове. Такие травмы, как полагают исследователи, могли приводить к потере сознания, внутреннему кровотечению и быстрой смерти.

Кэмпбэлл считает, что результаты говорят в пользу версии о ритуальном умерщвлении части людей – в некоторых древних культурах слуг приносили в жертву после смерти господина. При этом исследователи подчеркивают, что причины гибели всех обнаруженных рядом с фараонами людей установить пока невозможно.

Ранее в ходе раскопок в Нижегородской области археологи нашли подтверждения тому, что в древнем Поволжье совершались человеческие жертвоприношения. По версии ученых, данный ритуал совершался при погребении знатных воинов финно-угорских племен. В найденном захоронении обнаружили скопление костей лошади и захоронения двух молодых воинов, а также череп человека, который мог быть отрубленной головой.

