Фото: портал мэра и правительства Москвы

Робот-гуманоид исполнит роль загадочного злодея в спектакле "Жених" по одноименному произведению Александра Пушкина, который представит Московский драматический театр "Человек". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Андроида создали разработчики IT-компании "Сайбертех". Режиссером постановки выступил Владимир Скворцов. В театре рассказали, что в спектакле в жанре сказки для взрослых соединят русский народный стиль и европейский нуар с абсурдистским детективом.

Главной темой станет поединок между городом и деревней, роботом и человеком. Скворцов меняет восприятие баллады, используя фрагменты произведения Василия Жуковского "Светлана" и стихотворений Пушкина. Премьерные показы постановки назначены на 4, 5, 18 и 19 декабря 2026 года.

Пушкин написал "Жениха" в 1825 году, использовав балладную строфу. Сказка относится к периоду Михайловской ссылки поэта и открывает ряд его работ в "народном духе".

Ранее пять постановок Московского академического театра имени Владимира Маяковского, подведомственного столичному департаменту культуры, вошли в новую подборку сервиса "Мосбилет". В частности, на Основной сцене 4 декабря сыграют комедию Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Спектакль поставил Анатолий Шульев. Действие строится вокруг двух молодых людей, Джона Уординга и Алджернона Монкрифа, которые ради знакомства с девушками выдают себя за Эрнестов.

