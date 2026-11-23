Фото: depositphotos/merrydolla

Четверо украинцев пытались незаконно перейти границу с Молдавией, рассчитывая остаться незамеченными благодаря "плащам-невидимкам", сообщило Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, мужчины стремились избежать мобилизации. Попытку перехода пресекли пограничники Подольского отряда.

Маршрут нарушители продумали заранее и серьезно готовились к переходу. Основную ставку они сделали на маскировку: взяли с собой особые плащи, которые, по их замыслу, должны были скрыть их на местности и от тепловизионных камер. В управлении добавили, что все четверо родом из Днепропетровской, Одесской и Львовской областей.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области сотрудники ТЦК мобилизовали водителя катафалка прямо во время движения похоронной процессии. На опубликованных кадрах было видно, как черный микроавтобус остановили представители военкомата и полицейские.

Гроб пришлось перенести в другую машину. Родственники покойного сопровождали происходящее нецензурными высказываниями в адрес сотрудников ТЦК и правоохранителей.

