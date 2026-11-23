Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, Shaman, назвал комариным жужжанием угрозы, которые поступают ему с Украины. Об этом исполнитель рассказал в беседе с РИА Новости.

Певец отметил, что угрозы ему поступают на постоянной основе. При этом в ряде случаев речь шла о физической расправе.

Ранее певец рассказал, что не стал усиливать меры личной безопасности после попадания в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки министерства обороны Украины. Он подчеркнул, что дома ему нечего бояться.

О внесении исполнителя в базу стало известно 3 ноября. Причиной стала поддержка им спецоперации и политики Владимира Путина. Украина также отметила его участие в патриотических концертах, в том числе на территории новых регионов России.