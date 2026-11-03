Певец Shaman попал в базу данных ГУР Украины

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) оказался в базе антироссийского портала War and Sanctions, который ведет Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Поводом для включения артиста в список украинская сторона указывает его поддержку СВО и политики Владимира Путина. В карточке музыканта его называют "главным патриотическим артистом России" и "голосом специальной военной операции".

Ему также ставят в вину участие в патриотических концертах, в том числе в новых регионах России. Кроме того, Дронов гордится исполнением российского гимна на одной сцене с Путиным, указано в базе портала.

Ранее в этот же список внесли пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Причиной стала деятельность, которую Киев связывает с "систематической дискредитацией" Украины и ее руководства. Мужчинам также вменяют публикацию в соцсетях материалов в поддержку властей России и сбор средств для участников спецоперации.