Пранкеров Вована и Лексуса внесли в базу данных ГУР Украины

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) оказались в базе данных главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные портала.

В качестве оснований для включения в список украинская спецслужба указывает деятельность, которую связывает с "систематической дискредитацией" Украины и ее руководства. Также пранкерам вменяют публикацию в социальных сетях материалов в поддержку российских властей и сбор средств для участников специальной военной операции.

Еще одним поводом для внесения в базу стали поездки Кузнецова и Столярова в Крым, Донецк и Луганск.

Ранее сообщалось, что в базу данных ГУР Украины внесли пять российских хоккеистов. В их числе – нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.