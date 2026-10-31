Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем в Японии

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На японском острове Хоккайдо пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем. В результате происшествия никто не пострадал, однако пассажирам пришлось провести ночь в вагонах из-за опасений машиниста, что животное могло выжить и напасть на людей. Об этом сообщила железнодорожная компания JR Hokkaido.

Авария произошла на железнодорожном участке между городами Асахикава и Вакканай. Машинист не стал сразу выпускать людей из состава, поскольку думал, что медведь получил лишь ранения и может напасть на пассажиров.

Утром людей доставили на такси до ближайшей станции. При этом движение поездов на участке остановили. В JR Hokkaido пока не называют сроки его восстановления.

Ранее в Пакистане с рельсов сошел пассажирский поезд Rahman Baba Express, следовавший из Карачи в Пешавар. В результате аварии погибли не менее четырех человек, еще более 30 получили травмы.