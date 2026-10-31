Эксперт Марков: при выборе зимних шин нужно учитывать особенности их протектора

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При подготовке автомобиля к зиме водителям стоит учитывать не только тип шин, но и особенности их протектора, степень износа и возраст. Эти факторы напрямую влияют на сцепление с дорогой и безопасность движения, рассказал ТАСС эксперт Олег Марков.

Выбор между шипованными и фрикционными моделями зависит прежде всего от погодных условий. Если в регионе часто выпадает снег, дороги плохо очищают, а на покрытии образуется лед и укатанный снег, эксперт советует использовать шипованные шины. Для более мягкой зимы с преимущественно чистыми дорогами и температурой около нуля подойдут фрикционные модели.

Марков также рекомендовал обращать внимание на рисунок протектора. Направленный вариант эффективнее отводит воду и слякоть из пятна контакта с дорогой. Асимметричный рисунок считается более универсальным для городской эксплуатации и позволяет снизить шум при движении.

Перед повторной установкой прошлогоднего комплекта необходимо измерить глубину протектора. Минимально допустимое значение составляет 4 миллиметра, однако эксперт рекомендует задуматься о замене уже при остаточной глубине 5 миллиметров. Это помогает сохранить сцепление с дорогой и способность шин отводить талый снег. Кроме того, важно проверить равномерность износа.

О необходимости нового комплекта могут свидетельствовать и изменения в поведении автомобиля. Поводом для проверки шин становятся ухудшение управляемости на мокрой или скользкой дороге, а также более частое срабатывание антиблокировочной системы тормозов (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP).

Отдельное внимание следует уделять возрасту резины. Даже при хорошем состоянии протектора шины не стоит использовать бесконечно. По словам Маркова, оптимальный срок эксплуатации составляет до пяти лет. После десяти лет с даты производства устанавливать такой комплект уже не рекомендуется.

Ранее Марков напомнил, что закон обязывает автомобилистов использовать зимние шины с декабря по февраль. Однако первые заморозки могут начаться раньше, поэтому переходить на зимнюю резину следует до наступления календарной зимы. Ориентиром эксперт назвал среднесуточную температуру около 7 градусов тепла, которая держится три дня подряд.