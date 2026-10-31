Четыре украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

"Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", – написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в селе Бессоновка Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб человек. Беспилотник ударил по сельскохозяйственной технике.