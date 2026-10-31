31 октября, 07:40Происшествия
Четыре украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью за ночь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В ночь на 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
"Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", – написал глава региона.
Ранее сообщалось, что в селе Бессоновка Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб человек. Беспилотник ударил по сельскохозяйственной технике.