Мирный житель погиб при ударе БПЛА по частному дому в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Брянской области 19-летний молодой человек погиб после удара беспилотника по частному дому в поселке Навля. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Егор Ковальчук.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что его близким будет оказана необходимая помощь. В результате атаки один дом полностью сгорел, еще в одном повреждены окна.

Ранее украинские военные сбросили с дронов взрывные устройства на территории трех школ и 17 детских садов в Бежицком районе Брянска. После этого движение в районе улиц Донбасской и Металлургов было ограничено. Саперы приступили к разминированию.

До этого беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Только над территорией области ликвидировано 145 БПЛА.

В Санкт-Петербурге повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома, пожары произошли в Петербургском нефтяном терминале, нефтебазе "Ручьи" и промышленном складе в Колпинском районе.

