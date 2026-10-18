Угрозы жизни госпитализированным после атаки БПЛА в Ленинградской области нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жизни людей, госпитализированных после атаки БПЛА в Ленинградской области, ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета информационной политики региона Никита Донцов.

По его словам, медики осмотрели 10 человек – членов двух семей. Взрослые от госпитализации отказались и чувствуют себя нормально. Детей вместе с матерью решили госпитализировать для наблюдения.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, количество сбитых украинских БПЛА над Ленобластью выросло до 145. В регионе дан отбой беспилотной опасности.

Ночью 18 октября вражеские БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В результате один человек погиб. По последним данным, пострадали 10 человек.

Помимо этого атаке беспилотников подвергся центр обработки данных VK. Также под удар попал один из логистических центров Ozon. В результате возникло возгорание.

Кроме того, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.