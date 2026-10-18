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18 октября, 09:18

Происшествия

Два дома загорелись из-за падения обломков БПЛА в Кировском районе Ленобласти

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожар возник в двух домах в Кировском районе Ленинградской области в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАХ.

По его словам, возгорания зафиксировали в СНТ "Темп" и СНТ "Восход-2". Пострадавших нет.

Всего над территорией Ленинградской области сбито 144 беспилотников. Как уточнила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), воздушная тревога в Санкт-Петербурге и области отменена.

БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область ночью 18 октября. Под удар попал центр обработки данных VK. В компании уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Сбоев в работе не зафиксировано.

Также под атаку попал один из логистических центров Ozon. В результате возникло возгорание, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.

Во Всеволожском районе региона после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. В результате госпитализированы четыре человека.

На этом фоне жителей и гостей Санкт-Петербурга попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

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