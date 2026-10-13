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Украинские войска целенаправленно атаковали колонну с эвакуируемыми мирными жителями под Купянском Харьковской области. В результате есть пострадавшие, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА региона Виктория Колесник-Лавинская.

"Украинские неонацисты совершили целенаправленный обстрел эвакуировавшейся колонны гражданских лиц на купянском направлении. В результате удара есть пострадавшие. Удар был нанесен по колонне, следовавшей к российской территории под сопровождением российского дрона", – указала она.

Она пояснила, что это не могло быть ошибкой, поскольку в момент движения колонны была ясная видимость, а также обеим сторонам были известны маршрут и причина эвакуации. Кроме того, разведка подтвердила отсутствие военных целей.

По словам омбудсмена, ВСУ знали, что целью были гражданские лица, включая женщин и детей. Случившееся она назвала хладнокровным и осознанным убийством.

Ранее украинские военные нанесли удар по складу с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке. В итоге были повреждены три грузовика МККК с символикой Красного Креста и уничтожены строительные материалы, находившиеся на площадке и в здании.

При этом склад был обозначен защитными эмблемами Красного Креста в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Украинская сторона получала уведомления о его расположении и работе.

