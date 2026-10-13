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13 октября, 17:05

Происшествия

Три жителя Энергодара пострадали от ударов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три мирных жителя пострадали в результате артиллерийского удара со стороны Украины по территории возле спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом мэр города Максим Пухов сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, 13 октября с 15:10 до 15:30 украинские военные выпустили четыре снаряда по району стадиона "Старт" на Приднепровской улице. Под огонь попала площадка у здания спорткомплекса, где ведутся ремонтные работы.

У пострадавших диагностированы осколочные ранения, акубаротравма и переломы костей. В настоящее время они проходят обследование, их состояние уточняется.

Пухов предупредил, что противник продолжает атаки: FPV-дроны бьют по коттеджам на Приднепровской улице. По предварительным данным, возгорание зафиксировано как минимум в одном доме, возможно, в двух. Кроме того, массовый налет беспилотников идет в районе городского парка, 1-го и 2-го микрорайонов.

Мэр призвал жителей не посещать эти территории, укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам, отметив высокую вероятность повторных ударов.

Ранее три человека получили тяжелые ранения после украинских ударов по автобусу в Северодонецке в Луганской Народной Республике. В частности, пострадали супруги преклонного возраста и 65-летняя женщина. Из-за атаки также повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры.

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