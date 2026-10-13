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13 октября, 14:53

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Мирошник: ВСУ за неделю выпустили 8,5 тыс снарядов по гражданским объектам России

ВСУ за неделю выпустили 8,5 тыс снарядов по гражданским объектам России – Мирошник

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Украинские войска за минувшую неделю, с 5 по 11 октября, выпустили по гражданским объектам на территории России порядка 8,5 тысячи различных снарядов. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Например, 10 октября, вражеские дроны ударили по железнодорожному мосту в Выгоничском районе Брянской области. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за атаки маршруты изменили несколько пассажирских поездов. В некоторых случаях доставку пассажиров организовали автобусами. На перегоне Полужье – Выгоничи движение составов временно останавливалось из-за восстановительных мероприятий.

При этом ранним утром 13 октября стало известно, что в Мосальском округе Калужской области из-за атаки украинских беспилотников повреждения получили школа, два частных дома и автомобиль. Всего за вечер 12 октября и ночь на 13-е число над регионом уничтожили 73 БПЛА. Их нейтрализовали в 16 муниципальных округах, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

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