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10 октября, 13:37

Происшествия

ВСУ ударили по железнодорожному мосту в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Украинские дроны самолетного типа атаковали железнодорожный мост в Выгоничском районе Брянской области. Об этом в MAX сообщил губернатор Егор Ковальчук.

"Повреждено железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал", – уточнял глава региона.

Из-за атаки поезд Москва – Новозыбков проследует только до станции Брянск-Орловский. Далее для пассажиров организовано автобусное сообщение, на линии задействуют восемь автобусов. Поезд Минск – Анапа направят по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно. Доставку пассажиров организуют автобусами межмуниципального назначения.

Пригородное сообщение Брянск – Унеча – Брянск будет организовано составами до станции Выгоничи, далее автобусами до станции Брянск-Орловский и в обратном направлении.

Сроки восстановления движения станут известны после комплексного обследования подразделениями РЖД, заключил Ковальчук.

Как добавили в Московской железной дороге (МЖД), движение поездов на перегоне Полужье – Выгоничи приостановлено. На месте проводятся восстановительные мероприятия.

Кроме того, 25 пассажирских поездов задерживаются в пути из-за повреждения разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск. В списке задержанных составов – поезда, следующие в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Томск и Воркуту. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечены питанием.

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