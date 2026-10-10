В Ростовской области из-за поврежденного моста задерживаются 25 поездов

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

В Ростовской области 25 пассажирских поездов задерживаются в пути из-за повреждения разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Федеральная пассажирская компания".

В списке задержанных составов – поезда, следующие из Адлера, Новороссийска, Кисловодска и других городов в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Томск и Воркуту. В частности, задерживаются поезда № 103 Адлер – Москва, № 29 Новороссийск – Москва, № 79 Сириус – Архангельск, № 35 Адлер – Санкт-Петербург, № 3 Кисловодск – Москва, № 115 Адлер – Томск, № 309 Адлер – Воркута, № 303 Сухум – Москва, № 61 Нальчик – Москва, а также ряд других составов. Точное время задержки не уточняется.

Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечены питанием, отметили в компании.

Перевозчик "Гранд сервис экспресс" также в беседе с ТАСС сообщил о задержке нескольких поездов: поезд № 27/28 Симферополь – Москва (от Керчи) опаздывает на 3,5 часа, № 157/158 Новороссийск – Москва – на 1,5 часа, № 169/170 Москва – Минводы – на один час, № 157/158 Москва – Новороссийск – на 1,5 часа.

В результате атаки ВСУ в Ростове-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города. Кроме того, из-за повреждения железнодорожного моста движение поездов в обоих направлениях временно останавливалось.

Как позже рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, всего ночью в Ростовской области было уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. В Азове повреждения получили два судна, данные о повреждениях на земле уточняются.