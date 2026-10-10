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10 октября, 09:28

Происшествия

В Ростовской области два судна получили повреждения после атаки БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

В Азове в Ростовской области в результате атаки беспилотников повреждения получили два судна. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

"Предварительно, погибших и пострадавших на борту нет. Экстренные службы продолжают работать в местах ЧП", – написал Слюсарь.

По его словам, всего ночью в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 беспилотных летательных аппаратов. В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске повреждена незаселенная новостройка. Также ликвидируется возгорание на складских промышленных мощностях.

Слюсарь отметил, что данные о повреждениях на земле будут уточняться, всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Четверо из шести пострадавших в Ростовской области госпитализированы, после обработки ран двоих отправили на амбулаторное лечение.

"В медучреждениях сейчас находятся два человека, их состояние – средней тяжести. Одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь", – написал губернатор.

Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено.

Как ранее сообщал Слюсарь, в результате воздушной атаки ВСУ в Ростове-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города, жителей эвакуировали.

Кроме того, из-за повреждения железнодорожного моста движение поездов в обоих направлениях останавливалось. На местах работают экстренные службы.

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