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10 октября, 06:22

Происшествия

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель получил ранения в результате воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область. О происшествии сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавшего доставили в больницу. Медики уже оказывают ему всю необходимую помощь.

В Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города, жителей эвакуировали. Также поврежден железнодорожный мост, движение поездов в обоих направлениях остановлено. На месте работают экстренные службы, идет ликвидация возгораний.

В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе, там также тушат пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Губернатор добавил, что работа сил ПВО продолжается, беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ранее один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Туапсе. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, из-за падения обломков произошло возгорание на склоне горы со стороны моря.

Между тем в Тамбовской области после падения беспилотника ВСУ в Рассказове было повреждено здание детского сада. По данным местных властей, в результате случившегося обошлось без пострадавших.

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