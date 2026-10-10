10 октября, 06:22Происшествия
Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Ростовскую область
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мирный житель получил ранения в результате воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область. О происшествии сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Пострадавшего доставили в больницу. Медики уже оказывают ему всю необходимую помощь.
В Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города, жителей эвакуировали. Также поврежден железнодорожный мост, движение поездов в обоих направлениях остановлено. На месте работают экстренные службы, идет ликвидация возгораний.
В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе, там также тушат пожар. Информация о пострадавших уточняется.
Губернатор добавил, что работа сил ПВО продолжается, беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Ранее один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Туапсе. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, из-за падения обломков произошло возгорание на склоне горы со стороны моря.
Между тем в Тамбовской области после падения беспилотника ВСУ в Рассказове было повреждено здание детского сада. По данным местных властей, в результате случившегося обошлось без пострадавших.