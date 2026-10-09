Несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге вышли из строя из-за атаки БПЛА

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Несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге полностью выведены из строя в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра. <...> Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями", – уточняется в сообщении.

В настоящее время идет оценка полного масштаба ущерба. На месте работают экстренные службы и специалисты компании, пострадавших нет. В компании подчеркнули, что безопасность людей остается главным приоритетом.

Ранее, 8 октября, в дата-центре "Яндекса" в Сасове Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. Компания продолжает оценивать ущерб и пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования.

На этом фоне в работе российских сайтов и приложений происходили сбои. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе "Яндекс Почты", Т-Банка, "Циана", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и других сервисов. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.