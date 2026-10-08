В "Яндексе" заявили, что оценивают ущерб дата-центру в Рязанской области

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"Яндекс" пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасове Рязанской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Масштаб ущерба, нанесенного инфраструктуре, еще оценивается.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове Рязанской области произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Позднее стало известно, что возгорание на кровле объекта возникло после атаки БПЛА.

На этом фоне произошли сбои в работе российских сайтов и приложений. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе "Яндекс Почты", Т-Банка, "Циана", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и других сервисов.

Кроме того, перестали открываться сайты многих российских СМИ. Пользователи сталкивались с ошибкой при попытке зайти на ресурсы РБК, "Ведомостей", РИА Новости, "Коммерсанта", "ИС Вести", "Интерфакса" и "Российской газеты".