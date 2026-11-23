Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жителям Москвы для поездок по городу стоит использовать метро из-за сильного снегопада 24 и 25 ноября. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Департамент отметил, что поездки на личном автомобиле лучше отложить, так как сложные погодные условия и ухудшение видимости снизят среднюю скорость движения на дорогах, а время в пути заметно вырастет.

Если поездку на машине перенести нельзя, водителям советуют не выезжать в часы разъездов – с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Также необходимо соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Маршрут стоит планировать заранее и закладывать дополнительное время: продолжительность поездки может увеличиться вдвое.

Водителям грузового транспорта советуют учитывать погоду при выборе маршрута и не допускать перегруза автомобилей.

Кроме того, в ближайшие два дня москвичей просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб. Автомобили не стоит парковать вдоль дорог – это может помешать уборочной технике. Водителей также просят уступать дорогу снегоуборочным машинам и не препятствовать их работе.

Снегопад накроет Москву 24 ноября. Он начнется в 09:00–10:00 и будет усиливаться с каждым часом. Во второй половине дня ожидаются мощные снегопады и метели. В результате к вечеру снежный покров вырастет до 5–7 сантиметров.

Кроме того, в последние осенние выходные, 28–29 ноября, температура воздуха в столичном регионе будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. В ночное время столбики термометров покажут до минус 4–9 градусов. Днем ожидается до минус 1–6 градусов.

