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Китайского чиновника приговорили к смертной казни за передачу десятков государственных секретов иностранной разведке. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на аппарат государственной секретности Пекина, заявление которого приводит South China Morning Post.

По информации ведомства, осужденный носит фамилию Ма. К сотрудничеству с иностранной разведкой его, как утверждается, принудили с помощью шантажа.

Помимо приговора к высшей мере наказания, суд постановил конфисковать все его личное имущество. При этом власти не уточнили, в каком министерстве он работал.

В сообщении также не раскрываются дата судебного разбирательства, название суда и информация о приведении приговора в исполнение. Страны, с которыми были связаны разведывательные структуры, обозначены условно – как Страна А и Страна Б.

Ранее в американском штате Техас привели в исполнение смертный приговор в отношении 46-летнего Джона Аллена Рубио, осужденного за убийство троих детей в 2003 году. Мужчину казнили 12 ноября в государственной тюрьме Хантсвилла, спустя 23 года после преступления. Смерть осужденного констатировали через 21 минуту после введения смертельной инъекции.