На платформе станции "Библиотека имени Ленина" 11-летний житель столицы попытался выполнить трюк с самокатом, но не удержал его в руках. Он упал на пути перед подъезжавшим электропоездом, и состав наехал на него, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В результате инцидента пострадавших не было. Личность подростка полицейские оперативно установили. С несовершеннолетним провели профилактическую беседу о недопустимости таких действий, разъяснили правила пользования Московским метрополитеном и вручили памятку.

В отношении матери мальчика составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

В УВД на Московском метрополитене напомнили, что действующие правила запрещают передвигаться на самокатах по территории станций и в переходах. Родителей призвали внимательнее относиться к безопасности детей на транспорте, объяснять им правила поведения на платформах и последствия неосторожных действий. Падение даже легкого предмета на рельсы может привести к серьезным последствиям для движения поездов и пассажиров.

Ранее суд в Москве назначил штраф 20 тысяч рублей пассажиру метро, который спустился на пути за упавшими деньгами. Инцидент произошел 24 октября на платформе станции "Новокосино" Калининской линии.

Мужчина, ожидая поезд, перекладывал 30 тысяч рублей из кармана джинсов в кошелек и уронил купюры. Деньги упали на пути, и пассажир спустился за ними. В отношении него составили протокол о нарушении транспортной безопасности.

