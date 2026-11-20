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Суд в Москве назначил штраф 20 тысяч рублей пассажиру метро, который спустился на пути за упавшими деньгами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Инцидент произошел 24 октября на платформе станции "Новокосино" Калининской линии. Мужчина, ожидая поезд, перекладывал 30 тысяч рублей из кармана джинсов в кошелек и уронил купюры. Деньги упали на пути, и пассажир спустился за ними. По указанию дежурной по станции мужчина вернулся на платформу. В отношении него составили протокол о нарушении транспортной безопасности.

В суде пассажир признал вину и раскаялся. Как говорится в документе, его признали виновным по статье 11.15.1 КоАП РФ ("Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности").

Похожий случай произошел 11 октября на станции "Театральная" Замоскворецкой линии. Тогда мужчина спустился на пути за выпавшим из уха беспроводным наушником. Сотрудники полиции помогли ему подняться на платформу, суд также назначил ему штраф 20 тысяч рублей.

Журналисты напомнили, что правила безопасности в метрополитене предписывают при падении человека или вещи на пути сразу обращаться к сотруднику станции либо к колоннам экстренного вызова.

Ранее полицейские в Москве задержали двух мужчин, которые устроили драки с пассажирами метро. Один из конфликтов произошел в поезде на перегоне между "Петровско-Разумовской" и "Владыкино". Во время ссоры 17-летний молодой человек избил 33-летнего пассажира. Еще одна словесная перепалка переросла в драку на платформе станции "Беговая".

