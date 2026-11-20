Фото: Агентство "Москва"

Авторы каналов в мессенджере MAX смогут делать репост своих публикаций в историях. Об этом сообщила пресс-служба национальной платформы.

В истории будет отображаться стикер с превью выбранного поста. При нажатии на него подписчик перейдет к публикации в канале. Исходное оформление репоста при желании можно изменить.

Воспользоваться функцией смогут владельцы устройств на операционной системе Android. Для этого нужно открыть пост в канале, нажать кнопку "Поделиться", а затем выбрать "Репост в историю".

Кроме того, российские студенты теперь могут подтверждать личность на онлайн-занятиях и экзаменах через портал "Госуслуги" или MAX. Депутат Госдумы Амир Хамитов уточнил, что это упростит дистанционную учебу и сократит формальности. Обучающиеся получат возможность дистанционного подтверждения личности при наличии ресурсов у вуза.