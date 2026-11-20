Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили 13 крылатых ракет "Фламинго", 8 крылатых ракет большой дальности "Нептун" и 6 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что, помимо этого, российские расчеты ПВО сбили 11 управляемых авиационных бомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области при атаке ВСУ погибли три человека и еще два пострадали. В результате есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Красноармейском районе области, на место направлены оперативные службы.

До этого в Брянской области мирный житель погиб в результате удара беспилотника ВСУ по скутеру. Инцидент произошел в селе Кистер Погарского района. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

