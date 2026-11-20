Фото: MAX/SHOT

В сербском Нови-Саде возле полицейского участка 19 ноября пропал 53-летний Виталий из Красноярска. Об этом сообщает канал SHOT в MAX.

Мужчина уехал из дома на велосипеде на встречу с женой, однако супруга, приехав на место, его не обнаружила. Возле полицейского участка оставался только аккуратно припаркованный велосипед мужчины.

Накануне россиянин пересек границу Сербии по загранпаспорту, однако старого "белого картона" – документа о регистрации по месту пребывания – у него не было.

За границей пара живет около двух с половиной лет. Женщина рассказала, что перед исчезновением никаких тревожных звонков или сообщений не было.

По данным СМИ, позже геометка телефона мужчины появилась у железнодорожной станции в Нови-Саде, а затем – на трассе возле Инджии. Заявление в полицию подано, поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что полиция грузинского Батуми разыскивает 34-летнего гражданина России Сергея Копылова. Мужчина не вернулся с прогулки по набережной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его, когда он направлялся в сторону аэропорта. После этого мужчина сел в автобус и пропал.